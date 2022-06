F1-kuski purki pettymystään ja nosti yllättäen esiin Valtteri Bottaksen: "Se on vähän surullista"

– Mutta kolme kärkitallia on kuin toisesta maailmasta. Viime vuonna sentään innostuin monesti, kun pystyin voittamaan aika-ajossa Ferrarin ja joskus Red Bullin tai Mercedeksen. Tuntui siltä, että tuo kolmikko oli muita edellä, mutta eivät niin paljon, etteikö heitä pystynyt välillä kiusaamaan. Tänä vuonna se on mahdotonta.

Kauden seitsemästä kilpailusta neljä on voittanut Red Bullin Max Verstappen , kaksi Ferrarin Charles Leclerc ja yhden Red Bullin Sergio Perez . Muiden tallien kuljettajista palkintopallin kolmospaikalle ovat nousseet Mercedeksen George Russell kahdesti ja Lewis Hamilton kerran sekä Lando Norris , joka on ajanut kolmanneksi myös kerran.

– Ero on suuri. Ainoastaan Bottas pystyy välillä haastamaan heitä. Mutta he ovat omalla tasollaan, ja me taistelemme kirjaimellisesti seitsemännestä sijasta. Se on vähän surullista, koska selvästi tavoite oli kaventaa eroja, Gasly sanoo.