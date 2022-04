Valtteri Bottas lataa kivikovat tavoitteet: "Se olisi meille hyvä askel"

Bottas on ollut aika-ajoissa kuudes ja kahdeksas. Keskikastin kärkipää tulisikin Bottaksen mukaan olla tallin päämäärä.

– Sen pitää olla tavoitteena. Näyttää siltä, että olemme enemmän tai vähemmän samassa tilanteessa kuin Bahrainissa, vaikka luulin, että Saudi-Arabian kisa on vaikeampi, Bottas sanailee Racefansin mukaan .

– Pyrkimys olla paras jäljellä olevista on hyvä tavoite. Toivottavasti voimme siis lopulta taistella viidennestä sijasta. Se olisi meille hyvä askel, Bottas sanoo.

Ferrari ja Red Bull ovat olleet selkeästi kaksi nopeinta tallia kahdessa ensimmäisessä kilpailussa. Mercedes on yllättävän heikko, mutta toistaiseksi yksi "Mersuista" on ollut Bottasta nopeampi aika-ajossa.

Vahva Alpine

Alpine-tallin kyyti on ollut alkukaudella lupaavaa, ja MM-sarjan pisteiden perusteella se taistelee Mercedeksen kanssa tiukimmin kärkiautojen takana. Esteban Ocon on kahden kisan jälkeen MM-sarjassa peräti kuudentena.

Ocon ja tallikaveri Fernando Alonso taistelivat rengas rengasta vasten Saudi-Arabiassa. Kamppailua kaksikon välillä on vielä odotettavissa lisää kauden mittaan.

– Hän on loistava kilpa-ajaja, tiedämme sen. Hän on erittäin nopea ja taistelu itse legendaa vastaan on etuoikeus, Ocon toteaa kamppailustaan Alonson kanssa.