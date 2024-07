Valtteri Bottas lataa raakaa tekstiä F1-tallistaan

Verstappenilla vaikea jakso

MM-sarjaa johtavan Max Verstappenin ajovire on kehnoimmillaan pitkään aikaan. Hollantilaiskuski on jäänyt voitotta kolmessa edellisessä kisassa, mikä on hänen huonoin jaksonsa sitten 2021 alkukauden. Verstappen on voittanut kolme edellistä F1-mestaruutta ja johtaa MM-sarjaa 76 pisteen erolla Lando Norrikseen. Belgian GP:n hollantilainen on voittanut kolme kertaa peräkkäin.