Max Verstappenista hämmästyttävä paljastus – nyt riitti yökolmeen nuokkuminen

Red Bullin neuvonantaja, tohtori Helmut Marko perkasi viime viikonloppuna ajetun Unkarin GP:n tapahtumia Speedweekille kirjoittamassaan kolumnissa. Marko paljasti sen, miten Verstappen on jopa voittanut F1-kisoja niin, että hän on niiden alla nuokkunut pitkälle yöhön tietokoneella, simulaatiokisojen parissa.

Nyt tähän on tulossa stoppi.

Markon mukaan Verstappenilla on ”erilainen unirytmi”, ja että hän ehti silti nukkua seitsemän tuntia kisan alla.

Red Bull on joutunut entistä ahtaammalle F1-sarjassa, kun erityisesti McLaren on kirinyt sen etumatkan kiinni. Verstappenin edellinen voitto on kesäkuulta Espanjasta. Sen jälkeen Mercedeksen George Russell voitti Itävallassa, toinen Mercedes-kuski Lewis Hamilton voitti Britanniassa ja McLarenin Oscar Piastri voitti Unkarissa.