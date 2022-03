Joko nyt, Ferrari? Tallipäälliköltä kovaa puhetta F1-kauden kynnyksellä – sivuutti Mercedeksen täysin

Viimeiset kaksi vuotta Ferrari on tarponut kokonaan ilman voittoja ja valmistautunut tulevaan kauteen 2022, jolloin tallin on tarkoitus palata huipulle mittavien sääntömuutosten myötä.

– Me emme ole taistelemassa toisesta sijasta. Haluamme olla parhaita jokaisessa kilpailussa. Uskon, että olemme kilpailukykyisiä kauden alusta alkaen, Binotto sanoi Daily Express -lehden mukaan.

Edellinen kerta, kun molemmat Ferrari-kuljettajat on nähty samaan aikaan palkintokorokkeella, oli vuoden 2019 Singaporen GP:ssä, josta on peräisin myös tallin toistaiseksi viimeisin GP-voitto.

– Red Bull, erityisesti Max (Verstappen), on erittäin vahva. Hän on ehkä edellämme. Sitten tulemme me ja vasta meidän jälkeemme heidän toinen kuljettajansa (Sergio Pérez).