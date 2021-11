Valtteri Bottaksen työmäärä avautui F1-lupaus George Russellille – "On hyvä, ettei hän voittanut sitä kisaa"

Hamiltonin ja Bottaksen työmäärä yllätti

Samalla Russell sai hyvän oppitunnin siitä, mitä Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas saavat käydä läpi viikonlopun aikana. He ajavat sarjaan parhaalla autolla, mutta Lagruen mukaan työ on kaikkea muuta kuin helppoa.

– Hän imi tallissa tietoa kuin sieni, kiinnitti jokaiseen yksityiskohtaan huomiota ja kehitti itseään järjestelmällisesti miettien: ”Okei, tämä on varmaankin tuleva tallini, joten minun täytyy oppia tuntemaan kaikki tyypit. Minun pitää ymmärtää, miten he työskentelevät. He kaikki rakastavat Lewisia ja Valtteria, joten tarvitsen saman itselleni, jotta tiimi on minunkin tukenani”, Lagrue kommentoi.