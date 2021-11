Toto Wolffilta jyrkkää tekstiä Russellille ja Hamiltonille: "En epäröisi ottaa kuskia pois autosta"

Hamilton on saanut viettää viisi vuotta harmoniassa Valtteri Bottaksen kanssa, joten nousevan kyvyn vaihtaminen suomalaisen tilalle on herättänyt keskustelua tallin sisäisen rauhan säilymisestä. Wolffin mukaan Mersun pelisäännöt ovat kaikille samat.

– Tämä on Mercedes. Meillä ei ole tilaa neropateille. Myös supertähden täytyy kunnioittaa tallin arvoja, Wolff linjaa.

– George Russell on myös älykäs nuori mies. Hän ottaa paikkansa tiimissä, mutta se ei tarkoita, että hänen täytyisi pidätellä vauhtiaan. Et voi olettaa, että kuski on leijona autossa ja koiranpentu sen ulkopuolella, Wolff kommentoi.