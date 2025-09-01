Valtteri Bottaksen palkkauksesta ilkeitä puheita – F1-mestari lataa arvionsa suomalaisesta

Puheet Valtteri Bottaksen huonosta motivaatiosta Sauberin F1-kuskina ovat nousseet pintaan suomalaisen tehtyä sopimuksen Cadillacin kanssa.

Bottas vaihtoi viiden Mercedeksellä vietetyn menestyksekkään vuoden jälkeen Sauber-yhtiön pyörittämälle Alfa Romeolle vuonna 2022. Hän ajoi tiimissä kolmen kauden ajan, kunnes Sauber otti tilalle saksalaiskuljettaja Nico Hülkenbergin.

Konkaritoimittaja Ralf Bach kertoi F1-Insider-podcastissa pian Cadillacin kuskijulkistuksen jälkeen, ettei Bottas ollut Sauberin tallipäällikön Andreas Seidlin harkinnassa, kun Audin nimen alle pian siirtyvä talli valitsi oikeita tekijöitä jatkoa ajatellen.

– Seidl teki silloin erittäin selväksi yksityisissä keskusteluissa, että Bottas tai (Guanyu) Zhou eivät olleet hänen haluamiaan kuskeja, koska he eivät tuoneet tarpeeksi tulosta, varsinkaan aika-ajoissa, Bach paljasti.

Bachin mukaan Hülkenberg osoitti välittömästi suorituksillaan Sauberille, että päätös luopua Bottaksesta oli oikea.

Toinen podcastin toimittajista, Bianca Garloff, ihmetteli myös, miksi Cadillac halusi Mersu-aikojensa jälkeen lähinnä pyöräilymatkoistaan ja peppukalentereistaan tunnetun Bottaksen.

– Jotta he voisivat myydä autoja Suomessa? En oikein usko, että se on syynä, Garloff tokaisi.

– Jollain täytyy olla todella hyvät perustelut sille. Pelkään, että nämä kuskivalinnat tulevat takaisin kummittelemaan heille, hän jatkoi Bottaksesta ja Sergio Perezista.

Garloff tunnistaa itsekin puheestaan, että saksalaisina toimittajat olisivat nähneet mieluummin Mick Schumacherin Cadillacin kuljettajana.

”Bottas menetti mielenkiintonsa”

Suorasanainen vuoden 1997 F1-mestari Jacques Villeneuve näkee sen sijaan Bottaksessa edelleen potentiaalia – jos vain tämä osaa kaivaa itsestään esiin Mercedes-aikojensa parhaat puolet.

– Kokemus on tärkeää uudelle tiimille, mutta on olemassa erilaatuista kokemusta: hyvää ja huonoa. Kokemus ei suoraan tarkoita, että olisit nopea tai mahtava, Villeneuve kommentoi Sky Sportsin lähetyksessä.

– Bottas onnistui kuitenkin voittamaan Lewis Hamiltonia vastaan, ja hän oli todella aktiivinen viedessään Mercedeksen autoa eteenpäin.

Villeneuvea yhtyy kuitenkin näkemykseen, ettei Bottaksesta saatu parasta irti Sauberilla.

– Hänellä oli vaikeaa Sauberilla. Luulen, että hän vain menetti mielenkiintonsa. Eli jos he saavat Mercedes-aikojen Bottaksen, niin se on hieno juttu, Villeneuve jatkoi.