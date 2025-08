Kova näkemys Valtteri Bottaksesta – tämä ei vakuuta

Vuoden 1997 F1-maailmanmestari Jacques Villeneuve on ottanut kantaa Valtteri Bottaksen mahdolliseen tulevaisuuteen Cadillacilla. Yhdestä seikasta hän ei ole järin vakuuttunut.

Bottas on huhujen mukaan Cadillacin ykkösvaihtoehto tallin uudeksi kuljettajaksi. Cadillac liittyy F1-sarjaan ensi vuonna 11. tallina, mutta se ei ole vielä kiinnittänyt ketään ratin taakse.

Bottas on toiminut tänä vuonna F1-sarjassa Mercedeksen vara- ja testikuljettajana. Sauber luopui suomalaiskuljettajasta viime kauden jälkeen ja korvasi hänet Gabriel Bortoletolla.

Villeneuve tunnustaa Bottaksen vahvuudet kuljettajana, mutta kyseenalaistaa hänen nälkänsä Cadillac-huhujen keskellä.

– Bottasilla on paljon kokemusta ja hän on osoittanut, että hän voi voittaa kisoja. Hän on lisäksi ollut mukana Mercedeksen upeassa tiimissä. Nämä ovat hyviä ominaisuuksia, Villeneuve kertoi Vision4Sportille Crash.netin mukaan.

– On kuitenkin vaikea arvioida hänen Sauber-vuosiaan. Minusta hänellä ei ollut lainkaan nälkää siellä.

Villeneuve on kuitenkin jyrkästi sitä mieltä, ettei Cadillacin paikka kuuluisi ainakaan Mick Schumacherille. Viime kuussa Schumacher sanoi, että neuvottelut Cadillacin kanssa ovat käynnissä ja olleet luonteeltaan "erittäin myönteisiä".

– Mick Schumacherilla oli vaikeaa Haasin kanssa. Hän ei myöskään ole kokenut kuljettaja. Ei ole siis mitään syytä valita häntä, Villeneuve linjasi.

Bottaksen ja Schumacherin lisäksi yhtenä todennäköisenä vaihtoehtona Cadillacille pidetään vastaavasti F1-paikkansa menettänyttä Sergio Pereziä.

Perezin suoritukset Red Bullilla ovat näyttäneet paremmalta sen jälkeen, kun hänen seuraajansa Liam Lawson ja Yuki Tsunoda ovat epäonnistuneet räikeästi tällä kaudella.