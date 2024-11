Valtteri Bottasta puhutaan nyt häkellyttävään F1-siirtoon

Bottas on tällä hetkellä ilman paikkaa F1-kaudelle 2025. Sauber vahvisti keskiviikkona , ettei suomalaiskuljettajan sopimusta jatketa kauden 2024 päätteeksi. Bottaksen paikan ottaa F2:n kärkinimi Gabriel Bortoleto .

BBC:n tunnettu F1-juontaja ja -toimittaja Gow kuitenkin uskoo, että 35-vuotiaalla on vielä mahdollisuus saada itselleen pysyvä paikka F1-tallin ratista.

– Jos sanoisin teille sanat "Valtteri Bottas liittyy Red Bullille", olisiko se täysin outoa? Gow sanoi The Fast And The Curious -podcastissa.