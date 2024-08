Valtteri Bottaksesta esitettiin kulmia nostattava väite

Bottas on kaasutellut nykyisessä tallissaan vuodesta 2022. Nykyisin Sauberin nimeä kantava talli muuttuu Audiksi vuonna 2026.

Saksalaiskonkari Nico Hülkenberg siirtyy tiimiin tuleviksi kausiksi monivuotisella sopimuksella, mutta ensi kauden toisen kisakuljettajan paikka on vielä auki. Avoimien istuimien käytyä vähiin se vaikuttaa olevan Bottaksen ainoa mahdollisuus siihen, että hänen F1-uransa jatkuisi tulevalla sesongilla.

Schumacher on tätä nykyä Mercedeksen reservikuljettaja. Kisakuskina hän on ajanut formula ykkösissä Haasilla 2021–22.

– Mahdollisuudet (kisakuskin paikkaan) käyvät pienemmiksi ja pienemmiksi. Audi on ainoa jäljellä oleva paikka, Formel1.den haastattelema Surer uskoo.

– Ennen kuin he antavat mahdollisuuden Bottakselle, joka ajaa ilman motivaatiota perällä, he voisivat antaa sauman myös Mickille.

Siinä missä Bottas kisasi ennen nykyistä talliaan vuosien ajan kärkitiimi Mercedeksellä voitoista ja palkintokorokesijoista, meno heikommassa tallissa on ollut sittemmin odotetusti toista. Kokenut suomalaispilotti ei ole tänä vuonna yltänyt vaisulla Sauberilla 13. sijaa korkeammalle. On kuitenkin kova väite, ettei Bottaksella olisi motivaatiota, koska pelissä on hänen tulevaisuutensa koko sarjassa.