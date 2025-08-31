Kova kulissiväite Valtteri Bottaksen F1-sopimuksesta

Kokenut F1-pomo Flavio Briatore väittää Mercedeksen käyttäneen Alpinea hyväkseen Valtteri Bottaksen paluussa kisakuskin tehtävään.

Tällä viikolla sopimuksen F1-sarjaan liittyvän Cadillacin kanssa tehnyttä Bottasta huhuttiin kesken kauden Alpinen kisakuljettajan tehtävään.

Renault-yhtiön vetämä Alpine vaihtoi vain kuuden kisan jälkeen tulokaskuskinsa Jack Doohanin toiseen kokemattomaan kuljettajaan Franco Colapintoon. Tulokset pysyivät heikkoina, joten tiimin oletettiin hakevan vielä uutta aisaparia Pierre Gaslylle.

Tässä vaiheessa Bottaksen nimi pyöri vahvasti spekulaatioissa. Alpinen tallipomo Flavio Briatore ei kuitenkaan myönnä tavoitelleensa suomalaista tosissaan.

– Puhuin monelle ihmiselle ja myös Bottaksen kanssa. Puhuin silloin myös Toton (Mercedes-pomo Toto Wolffin) kanssa, mutta missään vaiheessa ei ollut puhetta Bottaksen ajamisesta Alpinella, Briatore kiistää Motorsport.comin mukaan.

Kokenut italialainen tallipomo uskoo, että Mercedes käytti Alpinea vipuvartena varakuljettajansa Bottaksen nostamiseksi esiin muita tehtäviä varten.

– Luulen, että Alpine auttoi vähän Bottasta saamaan sopimuksen Cadillacille. Me hoidimme markkinoinnin. Tämä on se syy, oikeasti, Briatore väittää.

Mitään Bottasta vastaan ei Briatorella kuitenkaan ole.

– Pidän Valtterista, koska hän on loistava kuljettaja, ja Toto sanoo aivan samaa. Hän oli todella epäonnekas päädyttyään Mercedekselle samaan aikaan Lewisin (Hamilton) kanssa, kun tämä oli todella ajamisensa huipulla.

– Meillä oli vähän erilainen ajatus, mutta on mukavaa saada Valtteri takaisin. On mukavaa saada sarjaan takaisin kuski, jolla on paljon kokemusta, mutta minä etsin jotain muuta, Briatore kommentoi.