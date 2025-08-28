Toto Wolffilta kipeä tunnustus Valtteri Bottaksen lähdöstä

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff on ilmaissut tukensa Valtteri Bottakselle, joka valmistautuu palaamaan Formula 1 -sarjaan ensi kaudella Cadillacin haalareissa.
Bottas, 36, allekirjoitti aiemmin tällä viikolla monivuotisen sopimuksen amerikkalaistallin kanssa ensi kaudesta alkaen. Cadillac ilmoitti samalla kiinnittäneensä Red Bullin ex-kuski Sergio Perezin suomalaisen rinnalle.
Bottas palasi täksi kaudeksi Mercedekselle vara- ja testikuljettajan rooliin, kun viime kauden päätteeksi Sauberilta lähtenyt kuljettaja ei onnistunut varmistamaan itselleen F1-paikkaa.
Wolff on aiemmin puhunut toiveestaan nähdä suomalaiskuski takaisin F1:ssä nyt paluulle on saatu sinetti. Sopimuksen julkistamisen jälkeen Cadillacin tallipäällikkö Graeme Lowdon kiitti Wolffia Mercedesin tavasta hoitaa siirto, jonka Wolff itse on ottanut lämmöllä vastaan.
– On hienoa nähdä Valtteri palaavan F1-sarjaan ensi vuonna, sanoi Wolff Mercedeksen verkkosivuilla.
– Hänellä on vielä paljon annettavaa kilpa-ajajana ja hän ansaitsee paikkansa Melbournen lähtöruudukossa kaudella 2026.
Bottas jatkaa kauden loppuun Mercedeksen riveissä, minkä jälkeen Wolff ja kumppanit joutuvat jättämään suomalaiselle hyvästit. Itävaltalainen myöntää, että yhteistyön päättyminen on myös harmittava asia.
– Olemme tietysti surullisia hänen lähdöstään. Hän on ollut tärkeä osa tiimiämme, ja hänen panoksensa kolmantena kuljettajana on ollut tänä vuonna esimerkillinen, Wolff jatkoi.
– Jatkamme työtä vuoden loppuun asti ja toivotamme hänelle onnea ensi vuodelle ja sen jälkeen.
Bottas voitti Mercedeksellä 10 osakilpailua viiden F1-kauden aikana vuosina 2017–2021 ja avitti tallin samalla viiteen peräkkäiseen valmistajien maailmanmestaruuteen.