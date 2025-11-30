Juuri nyt Avaa

– Jälkiviisaana oli aika selvää, mitä meidän olisi pitänyt tehdä, mutta puhumme varmasti tästä tiimin kanssa, Piastri totesi.

Tämän jälkeen Piastrilla oli mahdoton tehtävä ajaa Red Bullia kiinni. Australialaiskuski onnistui kuromaan Norrisin MM-johdon 22 pisteestä 16:een, mutta putosi samalla Verstappenin taakse sarjan kolmossijalle.

Red Bullin Max Verstappen pääsi livahtamaan niskan päälle, kun McLaren jätti ensin turva-autotilanteessa molemmat autonsa radalle. Lopussa Piastrin varikkokäynnin jälkeen tiimi ottitallikaveri Lando Norrisin renkaidenvaihtoon Verstappenin edestä.

Oscar Piastrin putoaminen F1-sarjan MM-pisteissä kolmanneksi ennen kauden päätöskisaa veti McLaren-kuskin mielen matalaksi. Myös tallikaveri Lando Norris oli tuskastunut.

– Ei kaikki nyt sentään mennyt pieleen. Viikonloppu oli todella hyvä. Vauhti oli todella vahvaa, mutta tätä on tietysti vähän vaikea niellä tällä hetkellä.