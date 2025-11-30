Oscar Piastrin putoaminen F1-sarjan MM-pisteissä kolmanneksi ennen kauden päätöskisaa veti McLaren-kuskin mielen matalaksi. Myös tallikaveri Lando Norris oli tuskastunut.
Piastri lähti Qatarin kisaan paalupaikalta, mutta menetti mahdollisuudet voittoon McLarenin päästettyä kisan käsistään alun turva-autotilanteesta lähtien.
Red Bullin Max Verstappen pääsi livahtamaan niskan päälle, kun McLaren jätti ensin turva-autotilanteessa molemmat autonsa radalle. Lopussa Piastrin varikkokäynnin jälkeen tiimi ottitallikaveri Lando Norrisin renkaidenvaihtoon Verstappenin edestä.
Tämän jälkeen Piastrilla oli mahdoton tehtävä ajaa Red Bullia kiinni. Australialaiskuski onnistui kuromaan Norrisin MM-johdon 22 pisteestä 16:een, mutta putosi samalla Verstappenin taakse sarjan kolmossijalle.
– Olen sanaton, Piastri tuskaili tiimiradiossa lopputulosta.
McLarenin kisataktiikka pääsi yllättämään myös Verstappenin, joka kutsui liikkeitä “mielenkiintoiseksi”.
– Jälkiviisaana oli aika selvää, mitä meidän olisi pitänyt tehdä, mutta puhumme varmasti tästä tiimin kanssa, Piastri totesi.