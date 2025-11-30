F1-sarjan kauden 2025 viimeistä edellinen osakilpailu ajetaan Qatarissa. MTV Urheilu seuraa mestaruustaistelun kiristymistä hetki hetkeltä.
Mestaruus on katkolla McLarenin Lando Norrisille, jolle ensimmäisen tittelin varmistukseen riittää kilpailun voittaminen tai takana tulevan kaksikon lyöminen muutoin riittävällä piste-erolla.
Norris johtaa MM-taulukossa tallikaveriaan Oscar Piastria 22 pisteellä ja Red Bullin Max Verstappenia 25 pisteellä.
Kisa käynnistyy Qatarissa kello 18 Suomen aikaa.
Liveseuranta:
Kärjen tilanne:
1) Piastri, McLaren, 2) Verstappen, Red Bull, 3) Norris, McLaren, 4) Antonelli, Mercedes, 5) Sainz, Williams, 6) Alonso, Aston Martin, 7) Russell, Mercedes, 8) Hadjar, RB, 9) Gasly, Alpine, 10) Hülkenberg, Sauber
Kierros 7/57: Turva-auto! Nico Hülkenberg on ajanut ulos.
Kierros 6/57: Pierre Gasly on saanut varoituksen vaarallisesta palaamisesta radalle mentyään mutkassa leveäksi. Tallikaveri Esteban Oconia tutkitaan puolestaan varaslähdöstä.
Kierros 5/57: Suurimman harppauksen ylöspäin on ottanut surkeaa viikonloppua ajanut Ferrarin Lewis Hamilton, joka on noussut kolme sijaa 14:nneksi.