Valtteri Bottakselta suorat sanat Toto Wolffin toiminnasta sopimusasioissa: "Kaikella on rajansa"

Bottaksen neljä ensimmäistä kautta Mercedeksellä tuottivat tallille neljä tuplamestaruutta. Tänä vuonna Red Bull on heittänyt Mercedekselle kovemman haasteen kuin kukaan koskaan, mutta kaikki on niin kuljettajien kuin valmistajien maailmanmestaruuden osalta vielä täysin auki, kun ajamatta on neljä osakilpailua.

Se toki tiedetään jo, että Bottaksesta maailmanmestaria ei tälläkään kaudella tule, ja hän myöntää tämän olevan suuri pettymys.

– Siitä lähtien kun olen ollut lapsi, se on ollut tavoitteeni ja unelmani. Se on ollut vahvasti mielessäni, ja se on ollut eteenpäin työntävä voima, joka on saanut minut tekemään kovasti töitä. Kaikki, mitä olen päivittäin tehnyt tämän lajin eteen, on kummunnut siitä tavoitteesta, halusta olla mestari.

– Siinä mielessä se tuntuu epäonnistumiselta, että en ole onnistunut saavuttamaan tavoitettani Mercedeksellä. Toisaalta olen yrittänyt ja antanut kaikkeni. Niin ei vain ollut tarkoitus tapahtua. Ainakaan vielä, Bottas sanoo ja jättää takaportin auki.

Bottaksen ura siis toki jatkuu, mutta se jatkuu huomattavasti Mercedestä pienemmässä tallissa. Mutta vaikka menestysmahdollisuudet ovat lähtökohtaisesti Alfa Romeolla Mercedestä heikommat, Bottas sai Alfa Romeolta jotain, mitä hän on odottanut koko tähänastisen F1-uransa: monivuotisen sopimuksen.

Bottas ajoi ensin neljä kautta Williamsilla ja sitten viisi kautta Mercedeksellä yksivuotisilla sopimuksilla, ja tämä alkoi vuosien mittaan näkyä.

– Sitä yrittää tietysti vakuutella itselleen, ettei sillä ole vaikutusta. Sitä yrittää sulkea kaikki negatiiviset ajatukset mielestään. Mutta kun ympärillä on aiheeseen liittyen kaikenlaista meteliä – niin kuin F1:ssä saattaa olla – se ei ainakaan auta asiaa. On häiriöitä, jotka yrittää minimoida. On ollut muutamia kertoja, kun tilanteeni ei varsinaisesti ole ollut helppo sopimusten, ylimääräisten puheiden ja ylimääräisen metelin osalta.

Sopimustilanteeseensa liittyen Bottas antaa sapiskaa Mercedeksen tallipäällikölle Toto Wolffille, joka on aiemmin hoitanut hänen sopimusasioitaan.

– Toto on sitä mieltä, että paineet ovat hyväksi minulle. Olen samaa mieltä siitä, että paineet ovat tiettyyn pisteeseen asti hyväksi ja niiden avulla voi saada itsestään enemmän irti. Mutta jos sopimusasioihin liittyvät paineet ovat niskassa yhdeksän vuoden ajan, joka vuosi, se alkaa syödä sisältäpäin. Toto sanoo, että paineessa syntyy timantteja. Tavallaan tämä on totta, mutta kaikella on rajansa. Kyse on siitä, miten pitkään sitä pystyy sietämään oman hyvinvointinsa kustannuksella.

– Hän on neuvotteluissa kova pala. Hän on hyvä ja lahjakas liikemies. Hän tietää, miten neuvotellaan ja mistä naruista pitää vetää. Se on hänen työnsä. Hän on lahjakas. Olemme kuitenkin aina käyneet asiat läpi hyvässä hengessä. Hän on minulle myös ystävä, koska olen tuntenut hänet pitkään. Neuvotteluissa hän pääsee aina niskan päälle riippumatta siitä, kuka on pöydän toisella puolella.

Kun podcastia juontava Tom Clarkson kysyy, mitä Bottas opettaisi nyt sille Valtteri Bottakselle, joka siirtyi Mercedekselle kaudeksi 2017, pitkä ja punnittu vastaus liittyy samaan asiaan.

– Ehkä vähän kärsivällisyyttä.

– Kun liityin talliin 2017, sanoin heti itselleni, että aion voittaa maailmanmestaruuden, aion saavuttaa paalupaikkoja ja voittoja, joita alkoikin tulla aika nopeasti. Mutta oli hetkiä, kun yritin liian kovasti, koska siihen tasoon, jolla Lewis suorittaa, on aika vaikea vastata. Tässä lajissa on pienet marginaalit. Jos yrittää liian kovasti, kello ei yleensä tykkää siitä. Tämä on herkkä laji.

– Erityisesti vuonna 2018 kausi alkoi ihan hyvin, mutta voittoja ei tullut, ja sitten se alkoi mennä alamäkeen. Se oli vaikeaa. Jos olisin tiennyt vuonna 2017, että olen tallissa viisi vuotta, olisin antanut itselleni vähän enemmän aikaa opetella asioita ja ollut vähän armollisempi itseäni kohtaan. Ajattelin, että kyse oli yhden vuoden mittaisesta mahdollisuudesta, ja seuraavana vuonna se oli taas sitä. Se oli aina yksi vuosi, yksi vuosi, yksi vuosi. En koskaan saanut mielenrauhaa, jonka myötä olisin voinut olla vähän joustavampi itsekritiikissäni.

Bottas uskoo, että olisi pärjännyt paremmin, jos olisi saanut ajaa pidemmillä sopimuksilla.

– Sen perusteella, mitä tiedän itsestäni nyt ja miltä minusta tuntuu, kun olen turvannut tulevaisuuteni, niin ehdottomasti. Ehdottomasti. Mutta nyt on vähän myöhäistä.

Viimeisten Mercedes-kilpailujensa aikana Bottas aikoo kaikesta huolimatta tehdä parhaansa, että Mercedes voittaisi hänen kanssaan vielä viidennenkin valmistajien maailmanmestaruuden.

– Siihen tarvitsee kaksi hyvää kuljettajaa. Jos katsoo minua ja Lewisiä (Hamiltonia), olemme saavuttaneet yhdessä niin paljon pisteitä, voittoja ja palkintokorokesijoituksia, että on vaikea nimetä parempaa tiimiä kuin meidät.

– Pystyn katsomaan itseäni peiliin. Yritin, annoin kaikkeni.

Kysyttäessä, olisiko Bottas mahdollisesti maailmanmestari, jos hän ei olisi pelannut vuosien saatossa niin auliisti Mercedeksen ja Hamiltonin pussiin, vastaus kääntyy taas kerran sopimusten pituuksiin.

– Tiedän vain, että jos en olisi ollut joukkuepelaaja, tallissa olisi ollut enemmän jännitteitä. Tämä olisi johtanut siihen, että emme olisi tehneet Lewisin kanssa yhteistyötä, mikä olisi näkynyt pitkässä juoksussa tallin suorituskyvyssä. Jos tallissa on hyvä harmonia ja voimme tehdä töitä yhdessä, toimimme pitkällä tähtäimellä tallin parhaaksi; voimme kehittää autoa yhdessä ja keskustella asioista avoimesti. Yritän aina ajatella sitä puolta.