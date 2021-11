Mitä Valtteri Bottaksen varikkokäynnillä oikein tapahtui? Mercedes-pomo paljastaa mekaanikon rohkean liikkeen, joka laukaisi tilanteen

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Sen jälkeen kyse oli vain jarrutuksesta. Valtteri tai Lewis ei ollut optimaalisella ajolinjalla. Pito oli radan oikeassa reunassa hieman huonompi kuin normaalilla ajolinjalla, siellä, missä Verstappen oli. Tästä huolimatta eron jarrutuksessa olisi pitänyt olla vain joitain metrejä, ei ehkä niin paljon kuin se lopujen lopuksi oli, kun kuljettajat jarruttivat siinä, missä he ajattelivat, että pitäisi jarruttaa. Jos näitte Verstappenin kommentit kisan jälkeen, niistä kävi selväksi, että hänkin vain arvaili jarrutuspaikkaansa ja toivoi parasta. Nyt se onnistui, ja me hävisimme lähdön sen takia. Jotkut muut kuljettajat tekivät ykkösmutkaan lukkojarrutuksen. Daniel Ricciardo oli yksi heistä, ja hän osui Valtteriin, joka putosi jonon hännille.

Tämän jälkeen Bottas roikkui Ricciardon perässä aina 38. kierrokselle saakka. He nousivat pistesijojen tuntumaan sijoille 11 ja 12, mutta ero edellä ajaviin kasvoi ennen Ricciardon varikkokäyntiä lähes 20 sekuntiin.

– Se, että Valtteri jäi Ricciardon taakse jumiin, sementoi hänen kisansa. Hän ei päässyt ohi. Olimme yli puolitoista sekuntia nopeampia, suoravauhti oli meidän puolellamme, mutta se on ohituksissa vain yksi tekijä. Takana olevan täytyy silti olla riittävän lähellä mutkan ulostulossa hyödyntääkseen parempaa suoravauhtia edes DRS:n avulla, ja tämä oli ongelma. Ricciardo oli erittäin vahva viimeisissä mutkissa, ja hän pystyi tekemään pienen eron, noin kuusi kymmenystä, mutta sellaista ei pysty kuromaan umpeen edes DRS:llä.

Vaikka pääsuora on Meksikossa äärimmäisen pitkä, ilma on 2 200 metrin korkeudella merenpinnasta niin ohutta, että ilmanvastus on huomattavasti normaalia pienempi, ja tämä pienentää myös DRS:n vaikutusta normaaliin verrattuna.