Urheilu
F1
F1
Etusivu
Kuljettajien pisteet
Valmistajien pisteet

Valtteri Bottaksen palkannut Cadillac katkaisi huhuilta siivet

30.3BP456M
Christian Horner sai heinäkuussa väistyä Red Bullin tallipäällikön paikalta.
Julkaistu 14 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Juhana Nyman

juhana.nyman@mtv.fi

Ensi kaudella F1-sarjaan liittyvä Cadillac-talli tyrmää spekulaatiot Christian Hornerin liittymisestä talliin. Cadillac ilmoitti tiistaina, että sen ensi kauden kuljettajat ovat Valtteri Bottas ja Sergio Perez.

Heinäkuussa lähtöpassit Red Bullin tallipäällikön paikalta saanut Hornerin tulevaisuudella on spekuloiti laajasti. Ensi kaudella 11:ntenä tallina F1-sarjaan liittyvän Cadillacin toimitusjohatja Dan Towriss kuitenkin tyrmää itävaltalaisen yhteyden talliinsa. Towrisss johtaa myös Cadillacin taustalla vaikuttavaa TGW Motorsportsia.

– Emme ole keskustelleet Christian Hornerin kanssa, eikä meillä ole suunnitelmissa tehdä niin, Towriss sanoi Reutersin mukaan.

– Joten haluaisin virallisesti katkaista huhulta siivet.

Lue myös: Talli vahvistaa: Valtteri Bottas palaa F1-sarjaan!

Cadillac palkkasi ensimmäiseksi tallipäälliköksen Graeme Lowdonin jo joulukuussa. Usko tallipäällikkönä kokemattomaan Lowdoniin on Towrissin mukaan vahva.

– Tuemme ja luotamme sataprosenttisesti Graeme Lowdoniin.

Lowdon toimia aiemmin jo kuopatun Marussia-tallin toimitusjohtajana.

Cadillac on rekrytoinut voimakkaasti henkilöstöä jo olemassaolevista F1-talleista, kuten myös Red Bullilta. 

Tiistaina talli ilmoitti palkanneensa ensimmäiseksi kuskikaksikokseen kokeneet Valtteri Bottaksen ja Sergio Perezin.

– Kahden erittäin kokeneen kuljettajan palkkaaminen on rohkea osoitus aikeistamme. He ovat nähneet kaiken ja tietävät, mitä F1:ssä menestymiseen tarvitaan. Mikä tärkeintä, he ymmärtävät, mitä tiimin rakentaminen tarkoittaa, tallipäällikkö Lowdon kommentoi.

Cadillacin mukaan kaksikon sopimukset ovat monivuotisia.

Lisää aiheesta:

Kulissipeli Valtteri Bottaksesta kiristyi – Cadillac-pomo kohautti: "Tikarit vedetty esiin"Raju F1-ennustus: Max Verstappen lähtökuopissaValtteri Bottakselle mahdollisuus? Upouudella F1-tallilla kuusi kuskiehdokasta – "Puhelimeni on käynyt kuumana"Lähde: Valtteri Bottas aktiivisena F1-kulisseissa – kävi jo keskusteluja kisakuskipaikastaUusi väite Valtteri Bottaksesta – hylkäsi sarjavaihtoidean, palaa F1-menestystalliin?F1-tähdet asettuivat George Russellin Mercedes-tukijajoukkoon – "Hän ei voi ikuisesti jatkaa tuolla"
F1CadillacValtteri BottasChristian HornerSergio PerezUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

F1