Valtteri Bottaksen palkannut Cadillac katkaisi huhuilta siivet

Ensi kaudella F1-sarjaan liittyvä Cadillac-talli tyrmää spekulaatiot Christian Hornerin liittymisestä talliin. Cadillac ilmoitti tiistaina, että sen ensi kauden kuljettajat ovat Valtteri Bottas ja Sergio Perez.

Heinäkuussa lähtöpassit Red Bullin tallipäällikön paikalta saanut Hornerin tulevaisuudella on spekuloiti laajasti. Ensi kaudella 11:ntenä tallina F1-sarjaan liittyvän Cadillacin toimitusjohatja Dan Towriss kuitenkin tyrmää itävaltalaisen yhteyden talliinsa. Towrisss johtaa myös Cadillacin taustalla vaikuttavaa TGW Motorsportsia.

– Emme ole keskustelleet Christian Hornerin kanssa, eikä meillä ole suunnitelmissa tehdä niin, Towriss sanoi Reutersin mukaan.

– Joten haluaisin virallisesti katkaista huhulta siivet.

Cadillac palkkasi ensimmäiseksi tallipäälliköksen Graeme Lowdonin jo joulukuussa. Usko tallipäällikkönä kokemattomaan Lowdoniin on Towrissin mukaan vahva.

– Tuemme ja luotamme sataprosenttisesti Graeme Lowdoniin.

Lowdon toimia aiemmin jo kuopatun Marussia-tallin toimitusjohtajana.

Cadillac on rekrytoinut voimakkaasti henkilöstöä jo olemassaolevista F1-talleista, kuten myös Red Bullilta.

Tiistaina talli ilmoitti palkanneensa ensimmäiseksi kuskikaksikokseen kokeneet Valtteri Bottaksen ja Sergio Perezin.

– Kahden erittäin kokeneen kuljettajan palkkaaminen on rohkea osoitus aikeistamme. He ovat nähneet kaiken ja tietävät, mitä F1:ssä menestymiseen tarvitaan. Mikä tärkeintä, he ymmärtävät, mitä tiimin rakentaminen tarkoittaa, tallipäällikkö Lowdon kommentoi.

Cadillacin mukaan kaksikon sopimukset ovat monivuotisia.