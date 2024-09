Valtteri Bottaksen entiseltä tallikaverilta kylmä viesti suomalaisen suuntaan

Sauber, eli tuleva Audi ilmoitti jo aiemmin, että saksalaiskuljettaja Nico Hülkenberg siirtyy ensi kaudeksi sen riveihin. Mutta kuka on Hülkenbergin tallikaveri? Tälle ei ole saatu vastausta.

Monissa arvioissa on povattu, että Sauberin nykykuski Valtteri Bottas on ykkössuosikki, kun talli tekee valintoja ensi kautta silmällä pitäen. Tuoreeltaan esille on noussut pari muutakin vaihtoehtoa.