Valtteri Bottas puhuu nyt yllätysvaihtoehdosta

Sauber on kiinnittänyt ensi kaudeksi kisakuljettajakseen toistaiseksi vain Nico Hülkenbergin. Saksalaiskonkari liittyy tiimiin monivuotisella sopimuksella.

Kysymys kuuluu: kenet vuonna 2026 Audiksi muuttuva talli pestaa "Hülkin" rinnalle?

LUE MYÖS: Valtteri Bottakselta uusi aluevaltaus

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sauberin toimitusjohtaja Alessandro Alunni Bravi sanoi Azerbaidzhanin Bakussa ajetun osakilpailun yhteydessä Sauberin "arvioivan kaikkia vaihtoehtoja". Tiimi puntaroi, miten saataisiin paras tasapaino koskien kokemusta ja nuoruutta ja keskipitkää sekä pitkääaikaväliä.

– Potentiaalisia ehdokkaita on molemmin puolin. Valtteri on vahva kuljettaja tiimillemme. Tunnemme hänet todella hyvin. Hän on ollut tiimissä jo kolme vuotta, ja hän on tietysti listamme kärjessä, Alunni Bravi kertoi mutta lisäsi:

– On kuitenkin muitakin vaihtoehtoja. Tarkastelemme kaikkia etuja ja haittoja, ja Mattia (tiimiä johtava Binotto) tekee päätöksen, joka ei perustu pelkästään vuoteen 2025, vaan myös Audin F1-projektin keskipitkän/pitkän aikavälin strategiaan.

Alunni Bravin mukaan Binottolla ei ole kiirettä tehdä päätöstä. Alunni Bravi arvioi sen olevan "tulevien viikkojen kysymys".

Bottas Amerikkaan?

Kokeneen Bottaksen, 35, ohella Sauberin ensi kauden kuski-istuimelle on spekuloitu nuoria lupauksia, F2-pilotti Gabriel Portoletoa, 19, ja Sauberin reservikuski Théo Pourchairea, 21.

Bortoleto kuuluu McLarenin nuorten kuljettajien ohjelmaan. Autosport on kertonut aiemmin lähteidensä pohjalta, että McLaren on ilmoittanut, ettei se asetu tielle, jos Bortoletolla on mahdollisuus saada F1-kuskipaikka toisaalta. Sveitsiläislehti Blick puolestaan raportoi, että Williams on näyttänyt Bakun kisan jälkeen vihreää valoa lupaus Franco Colapintolle mahdollisen Sauber-siirron suhteen.

Colapinto, 21, on kaasutellut nyt Williamsilla kaksi F1-osakilpailua. Viime kisassa Bakussa hän suoriutui hienosti ja ajoi jo pisteille, kahdeksannelle sijalle. Williamsin ensi kauden kuskipaikat on kuitenkin täytetty jo aiemmin – tallissa jatkaa Alexander Albon ja Carlos Sainz puolestaan siirtyy tiimiin Ferrarilta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vaikka monivuotista jatkosopimusta mielivä Bottas vakuutti Azerbaidzhanissa olevansa jopa 99-prosenttisen varma siitä, että hän saisi jatkaa Sauberilla ensi kaudella, tiimillä vaikuttaa olevan useampiakin vaihtoehtoja.

On lisäksi huomionarvoista, että Bottas on nostanut pöydälle vaihtoehtoisen skenaarion. Blick uutisoi hänen puhuvan nyt ensimmäistä kertaa myös mahdollisesta siirrosta Amerikkaan – "B-vaihtoehtona" on IndyCar-sarjan voittaminen.

Bottas tosin sanoi myös, ettei usko, että vielä on sen aika.

Sauberia pidetään käytännössä Bottaksen ainoana mahdollisuutena jatkaa F1-uraansa ensi kaudella.

Zhou reservikuskiksi toisaalle?

Sauberin toinen nykykuski, kiinalainen Guanyu Zhou, sen sijaan pyrkii Blickin mukaan reservipilotiksi toiseen tiimiin.