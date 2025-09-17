Valtteri Bottas pääsee Mercedeksen varakuljettajana tekemään näytösajon Etelä-Koreassa, jossa F1-sarja on viimeksi kisannut vuonna 2013.
Bottaksen vierailu Mercedeksen vuoden 2022 F1-autolla tapahtuu kuluvan vuoden lokakuun 12. päivänä autokulttuuria edistävän Peaches Run Universen alueella järjestettävässä tapahtumassa Yonginin kaupungissa.
Lue myös: Valtteri Bottaksen ja Cadillacin tilanteesta karu suomalaisarvio: "Aika utopistinen tavoite"
Paikalle odotetaan jopa 30 000 katsojan innokasta yleisöä. Näytösajon tavoitteena on tuoda F1-kisaamista jälleen tutummaksi Etelä-Koreassa, jossa ei ole ajettu osakilpailua 12 vuoteen.
– Olin tarpeeksi onnekas saadessani ajaa tulokaskaudellani viimeisessä F1-kisassa Etelä-Koreassa vuonna 2013. Fanien intohimo lajiamme kohtaan tuli selväksi, ja nautin täysillä siitä kokemuksesta, Bottas sanoo Mercedeksen tiedotteessa.
F1-sarjan entinen voimahahmo Bernie Ecclestone on useaan otteeseen maininnut Etelä-Korean menettämisen kalenterista yhdeksi suurimmista pettymyksistään lajin johtopaikalla.
Bottas on toiminut tällä kaudella entisen tiiminsä Mercedeksen vara- ja testikuljettajana. Tulevalla kaudella hän palaa F1-sarjaan kisakuskiksi uutena tallina mukaan liittyvän Cadillacin ratissa.