Formula ykkösiin saadaan ensi vuonna taas suomalaisväriä, kun Valtteri Bottas liittyy sarjaan mukaan tulevaan Cadillac-tiimiin "monivuotisella sopimuksella". Huomenta Suomessa vierailleet pitkäaikainen F1-toimittaja Heikki Kulta ja entinen F1-kuljettaja Mika Salo povaavat ainakin Cadillacin ensimmäisille vuosille vaikeuksia.

Cadillac pestasi kuljettajikseen aimo annoksen kokemusta. 246 GP-startin Bottas saa rinnalleen 281 kisaa kuninkuusluokassa ajaneen Sergio Perezin. Molemmilla on vieläpä F1-historiaa useammastakin eri tallista: Bottaksella kolmesta, Perezillä neljästä.

GP-voittoja Cadillacin tulevalla kuljettajakaksikolla on yhteensä 16, palkintokorokesijoituksia 106 ja paalupaikkojakin 23.

Toki sekä Bottas että Perez ovat olleet sivussa kisakuljettajan roolista tällä kaudella.

Kulta sanoo suoraan, että Cadillac tuskin tekee yhtä vaikuttavaa sisääntuloa sarjaan kuin edellinen uusi talli, niin ikään yhdysvaltalainen Haas onnistui tekemään vuonna 2016.

– Romain Grosjean oli kahdessa ensimmäisessä kisassa kuudes ja viides. Olisi Cadillacille aika utopistinen tavoite tehdä saman kuin Haas kymmenen vuotta aikaisemmin.

Valmistajien pisteissä Haas oli tulokaskaudellaan kahdeksas. Taakse jäi kolme muuta tallia. Kulta ja Salo eivät sano, etteikö Cadillac voisi yltää tässä suhteessa samaan, mutta helppoa sekään ei tule olemaan.

– F1 on tällä hetkellä niin tasaista. Esimerkiksi Monzassa (syyskuun alussa) kaikki autot olivat alle sekunnn sisällä aika-ajoissa. Viimeiset pari kymmenystä on niin vaikea löytää, ja keskikasti on niin tasainen. Siellä saattaa olla kymmenyksen sisällä kahdeksan tai yhdeksän autoa, eli sitä saattaa olla vaikka viides tai 18:s ihan silmänräpäyksessä, Salo sanoo.

– Tulee olemaan tosi vaikea kausi Cadillacille ensi vuonna.

Cadillacin F1-projekti alkaa Ferrarin asiakasmoottoreilla, kun emoyhtiö General Motors vasta valmistaa omaa voimansiirtoaan. Se otetaan tällä tietoa käyttöön vuonna 2029.

– Minun odotukseni kohdistuvat siihen vaiheeseen, kun he saavat amerikkalaisen moottorin. Ensi vuosi on koko tallille koeaikaa, Kulta sanoo.

– Siellä on erittäin kokenut insinööriporras hankittu eri talleista, mutta heilläkin kestää aikansa ennen kuin oppivat tekemään töitä keskenään. Parissa vuodessa se varmasti lutviutuu.