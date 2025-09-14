F1-sarjaan liittyvän Cadillacin tallipäällikkö Graeme Lowdon kertoo Valtteri Bottaksen ajettavaksi rakentuvan auton olevan aikataulussa.

Cadillac valitsi elokuussa kuljettajikseen Valtteri Bottaksen ja Sergio Perezin. Tällä hetkellä tiimillä on tekeillä kaksi auton runkoa, joilla on tarkoitus kisata tulevalla kaudella.

– Hyvät uutiset ovat, että se on aikataulussa, tallipäällikkö Lowdon kertoo F1-sarjan verkkosivuilla.

Samalla tiimipomo paljastaa, että Cadillac on jo ehtinyt testauttaa runkonsa Kansainvälisen autoliiton FIA:n tarkastajilla.

– Rakensimme jokin aika sitten prototyyppirungon, jota käytetään FIA:n hyväksyntää varten. Siihen kuuluu aika raskaita puristustestejä ja dramaattisempia törmäystestejä, jotka ovat aika merkittäviä.

– Olemme siis jo käyneet läpi kaikki nuo testit. Olemme varmasti ensimmäinen tiimi, joka on suorittanut ne (vuoden 2026) autollaan, Lowdon jatkoi.

Cadillac halusi olla autonsa kanssa ajoissa, jotta aikaa ei huku hyväksynnän hakemiseen myöhemmässä vaiheessa.

– Suunnittelemme nyt jo varsinaista kisarunkoa, ja se on aikataulussa, mikä on tosi hienoa nähdä, tallipomo sanoi.