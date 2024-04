Purra kertoo uusien miljardileikkausten tilanteesta: "Tulee loppusuoralla vielä vääntämistä"

– Pyrimme tekemään järkeviä, oikeudenmukaisia ratkaisuja. Samalla pidämme kiinni hallitusohjelman tärkeimmistä periaatteista: työn ja yrittämisen verotusta ei ole järkevää kiristää. Tilanne on haastava, sopeutustarve on suuri, Purra toteaa.

Valtiovarainministeri korostaa, että helpot ratkaisut on jo tehty, kun hallitusohjelman laadinnan yhteydessä sovittiin kuuden miljardin euron sopeutuksesta.

Nyt on tulossa kolme miljardia tähän päälle, koska talouskehitys on ollut heikkoa ja hyvinvointialueilla on kulunut ennakoitua enemmän rahaa.