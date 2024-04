Eläkeläiset töihin eläkkeitä leikkaamalla? Näin etujärjestöt kommentoivat

Eläkeläiset työelämään?

Huomenta Suomessa kysyttiin eläkejärjestöiltä myös siitä, olisiko eläkkeiden leikkaaminen kannustin saada eläkeläiset töihin. MTV kertoi aiemmin, että Suomessa ikäihmisten työllisyysaste on vain murto-osa muihin pohjoismaihin verrattuna. Japaniin verrattuna ero on vielä suurempi. 65–69-vuotiaiden työllisyysaste on yli 50 prosenttia Japanissa, pohjoismaissa vähintään 25 prosenttia. Samaan aikaan Suomessa vastaava luku on 19 prosenttia.