Onko kansallinen turvallisuus RKP:lle omantunnon asia, kysyy Pöllöraati

RKP hämmentää

Keskustelua on hämmentänyt RKP:n ryhmänjohtaja Otto Andersson , joka ei vaadi puolueeltaan ryhmäkuria käännytyslakia koskevassa äänestyksessä. – Ihmettelen RKP:tä tässä. Heillä porukat voivat äänestää ihan miten huvittaa, ja kuitenkin kyseessä on hallituksen esitys erittäin tärkeästä asiasta, ihmettelee Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen . – Oletteko te hallituksessa vai ette ole, Kemppainen penää. – Onko RKP:läisille kansallinen turvallisuus omantunnon asia, lisää Ristamäki.

Taustalla Biaudet -ääni?

SDP vaatii hallitukselta yksimielisyyttä

RKP:n pitää siis vakuuttaa, että he ovat yksimielisesti lakipaketin takana. Muuten lakiesitykselle on vaikea saada opposition tuki.



– Olen aika varma, että SDP äänestää, kuten Juha sanoi, kansallisen turvallisuuden nimissä lakipaketin puolesta, Lehtimäki sanoo.



Poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellisia toimia.



Ristamäen mukaan kansallisen turvallisuuden kannalta on tärkeää lähettää viesti Venäjälle, että Suomella on uutta lainsäädäntöä.



– Jos metsien kautta tulee turvapaikanhakijoita, niin en usko, että pystytään rajaviivalla tekemään pikaselvitystä, että onko sillä henkilöllä oikeus tulla ja hakeutua turvapaikkaprosessiin. Puhumattakaan siitä, että heitä alettaisiin ampumaan tai pamputtamaan.



– Tässä hankkeessa, että sen vastustamisessa on mielestäni aika vahva politiikan maku, Ristamäki toteaa.