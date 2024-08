Pääministeri Orpo STT:lle: Hallitus valmis liittämään hyvinvointialueita toisiin, jos tarpeen

Hyvinvointiyhteiskunnan perusta vaarassa

– Tämä ottaa aikansa. Tämä on suurin muutos, mitä suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan ja sen palveluihin on koskaan tehty.

Lain mukaan valtion tulee jälkikäteistarkastuksessa korjata hyvinvointialueiden rahoitusta viiveellä vastaamaan todellisia kustannuksia. Vuoden 2024 rahoituksen jälkitarkastus tehdään vuonna 2026, ja hallitus on varannut siihen yli miljardin. Lisäsäästöjä on jostain löydettävä, jos se ei riitä.

Maakuntavero ei käy lääkkeeksi

Moni taloustieteilijä on ehdottanut maakuntaveroa yhdeksi lääkkeeksi paisuviin kuluihin. He arvioivat, että vero voisi hillitä kustannuksia, kun alueet olisivat itse nykyistä enemmän vastuussa niin menoista kuin tuloistakin. Orpo ja kokoomus on kategorisesti tyrmännyt maakuntaveron, ja niin nytkin. Ovatko taloustieteilijät siis väärässä?

Yksityiskohtia auki budjettiriiheen

– Opetus- ja kulttuuriministeriön osalta muun muassa (kulttuurin) avustukset on yksi kokonaisuus, johon haetaan ratkaisuja, sitten on sairaalaverkkokysymys ja sitten jotain pienempiä. Näitä ministeriryhmät nyt yhdessä valtiovarainministeriön kanssa käyvät läpi.

"Pellepuheet tarpeetonta julkisuuspeliä"

– Meillä on joitakin tunnettuja asioita, joista meillä on erilaisia näkemyksiä hallituksen sisällä ja ne näkyvät sitten joskus uloskin päin. Mutta kaikki ovat sitoutuneet hallitusohjelmaan.

– Se on kantanut heidän hyvää talouskehitystä, koska heillä on ollut koko ajan työvoimaa. Siksi mekin tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa.

Suomi hakee tekoälyinstituuttia

Pääministerillä oli haastattelussa kerrottavana myönteinenkin uutinen. Hallitus on päättänyt investoida suomalaiseen tekoälyosaamiseen ja alan tutkimukseen. Aalto-yliopistolle osoitetaan kuuden miljoonan euron rahoitus tekoälyn tutkimusympäristön päivittämiseen tänä vuonna. Lisäksi varaudutaan 10 miljoonalla eurolla Suomen Ellis-instituutin perustamiseen vuosina 2025–2028. European laboratory for learning and intelligent systems on vuonna 2018 perustettu Euroopan johtava tekoälytutkimuksen verkosto.