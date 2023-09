Suora lähetys kello 9.45: Orpo, Purra, Henriksson ja Essayah kertovat budjettineuvotteluista

Hallitus kokoontuu päättämään valtion ensi vuoden taloudenpidosta kaksipäiväiseen budjettiriiheen. Kyseessä on pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman hallituksen ensimmäinen budjettiriihi.



Valmistelevat neuvottelut jatkuivat vielä maanantaina. Ministerien erityisavustajista ja virkamiehistä koostuva ryhmä on jo pari viikkoa valmistellut budjettiriihtä.



Keskustelujen henkeä on kuvattu hyväksi, koska talouspolitiikka sitoo hallituspuolueita eniten yhteen. Lisäksi paljosta, kuten etuuksien leikkaamisesta, on sovittu jo kesäkuussa päättyneissä hallitusneuvotteluissa.