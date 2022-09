Valtion velka nousee poikkeuksellisten kriisien takia 146 miljardiin euroon – ekonomisti: "On syytä olla huolissaan"

– Kyllä se on huomattavan paljon. Se tarkoittaa, että velkasuhde nousee noin 6–7 prosenttiyksikköä siitä, mitä se oli hallituksen aloittaessa, kommentoi ekonomisti, Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä Uutisaamussa tänään tiistaina.

Velkataakka kasvaa nopeasti, mutta Vihriälän mukaan on vaikea kuvitella tilannetta, jossa velkaa ei olisi jouduttu lisäämään miljardikaupalla.

– On vaikea kuvitella, miten olisimme selvinneet millään politiikalla ilman miljardikaupalla tulevaa velkaa tilanteesta, jossa talous syöksyi koronakriisin yhteydessä, verotulot supistuivat ja työttömyys alkoi nousta, Vihriälä sanoo.

Velkasuhteen kasvu saatava taittumaan

Uusimpana kriisinä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on saanut Suomenkin lisäämään puolustusmenojaan ja ajanut koko Euroopan energiakriisiin. Vihriälän mukaan velkaantuminen on vielä ymmärrettävää, mutta pitkällä tähtäimellä trendi on saatava käännettyä laskuun.