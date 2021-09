EK:n ekonomisti suomalaisille: "Alkakaa elää"

Käynnissä on parhaillaan talousennusteiden superviikko. Pellervon taloustutkimus ja SEB-pankki julkistavat omansa tänään ja muun muassa Suomen Pankki esittelee omansa myöhemmin tällä viikolla.

Talousnäkymät ovat asiantuntijoiden mukaan tällä hetkellä laajasti ottaen valoisat, mutta yksittäisiä ongelmia on.

– Tänä vuonna yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa vauhdilla. Muissa ikäryhmissä ei olekaan kasvua. Tätä ei meillä ymmärretä. Pitäisi katsoa vuoteen 2040 ja tehdä päätöksiä sillä aikahorisontilla. Niin me olisimme paljon paremmassa tilanteessa, Pakarinen totesi MTV:n Uutisaamussa.

Ammattiliittojen keskusjärjestön STTK:n ekonomisti Antti Koskela tähdentää sitä, että Suomessa niin talous, teollisuus kuin työllisyyskin kasvavat voimakkaasti ja budjetin alijäämä on laskemassa puoleen.

– En näe aihetta synkistelyyn, vaikka ikärakenneproblematiikka on täysin totta.

"Alkakaa elää"

– Meidän pitäisi Suomessakin saada vihdoin ja viimein sellainen signaali, että alkakaa elää. Me edelleen tehdään rajoitetoimia, ja monet yritykset ovat edelleen suurissa vaikeuksissa. Esimerkiksi etätyösuositus olisi poistettava, ja me tarvitsisimme koronapassin, Pakarinen toteaa.

Hyvä vai huono velka?

Suomi on velkaantunut vuodesta 2008 lähtien, mutta onko se pelkästään paha asia? Tästä ekonomistit ovat eri mieltä.

– Eihän velkaantuminen koskaan mukavaa ole, mutta valtion velan korko on ollut jo pitkään erittäin matalalla. Eli se ei ole ehkä ihan niin vaarallista kuin se olisi ollut aiemmin, STTK:n Koskela toteaa.

– Minusta nimenomaan nyt on vaarallista, koska matala korkotaso on jatkunut niin pitkään, että voi olla, että meillä on hämärtynyt mielikuva siitä, mitä maailma onkaan sitten, kun korot ovat korkealla, Pasanen sanoo.