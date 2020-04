Suomi joutuu ottamaan miljardeja lisää velkaa koronakriisiin – asiantuntijan mukaan kolme riskiä nousevat valtionvelan kasvuakin suuremmiksi

Tähän mennessä koronakriisin vuoksi on lomautettu jo yli 100 000 työntekijää ja uusia työttömiä on noin 14 000.

– Voidaan sanoa, että nyt on todellakin syytä huoleen. Jos Suomen kestävyysvaje oli jo ennen koronakriisiä kestämätön, niin nyt se on täysin kestämätön. On iso työ saada julkinen talous kestävälle uralle. Taskut on käännettävä, että rahaa löytyy, Pakarinen sanoo.