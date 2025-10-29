Minna Kuukka kertoi TTK:n Roosa Nauha lähetyksessä, kuinka on joutunut katsomaan vierestä kahden läheisensä sairastumista syöpään.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 26. lokakuuta vuotuinen Roosa Nauha -teemainen lähetys, jossa kerättiin varoja suomalaiselle syöpätutkimukselle. Suomalaiset lahjoittivat lähetyksen aikana yli 2,2 miljoonaa euroa.

Jakson aikana kuultiin ja nähtiin myös aiheeseen liittyviä kokemuksia. TTK:n tähtioppilas, radiojuontaja Minna Kuukka kertoi lähetyksessä äitinsä menehtyneen syöpään, kun Kuukka oli nuori. Myös Kuukan puoliso on sairastanut syöpää, mutta parantunut siitä.

Suoran lähetyksen jälkeen Kuukka sekä hänen tähtiopettajansa Mikko Ahti kertoivat illan olleen heille kummallekin erittäin tunteikas.

– Joutui vähän jopa toppuuttelemaan itseään, että pystyi keskittymään omaan tanssiin ja muuten tähän päivään. Oli hienoa olla mukana tässä, hieno päivä, tämä oli ensimmäinen Roosa nauha -lähetys minulle, vaikka olen seitsemättä kautta tanssinopettajana. Hienoa olla mukana tämmöisessä upeassa tapahtumassa ja hyvän asian eteen tanssia ja olla mukana ylipäätään, Ahti totesi.