Aira Samulinin poismeno näkyi vahvasti TTK-lähetyksessä – Tanssiraati: "Siinä jo tunsi sen, miten liikuttava se tilanne oli"

– Mielestäni on todella hienoa, miten Yeboyah pystyi esiintymään tällä tavalla eilen kun tämä aihe on kuitenkin häntä niin lähellä. Toisaalta surua voi käsitellä niin monin eri tavoin, niin mielestäni on hienoa, että Yeboyah pystyi sitten tämän tanssin kautta kanavoimaan näitä tunteita, Haili kommentoi.