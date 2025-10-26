Alone Suomi -ohjelmassa nähty Eetu Kemppanen kertoi esikoisensa menehtymisestä TTK:n Roosa nauha -lähetyksessä.

Alone Suomi -ohjelmassa kilpailijana nähty Eetu Kemppanen kertoi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman Roosa nauha -teemaisessa erikoislähetyksessä lapsensa kuolemasta. Kemppasen ja hänen puolisonsa esikoinen Iita menehtyi kuukauden ikäisenä leukemiaan.

Kemppainen kertoo tuleensa tuona päivänä kotiin ja syötti esikoisensa.

– Syötön päälle hän oksensi ja oksennuksessa oli veriviiruja, hän kertaa insertissä.

Sairaalassa lääkärit diagnosoivat nopeasti, että lapsella oli leukemia. Hänet siirrettiin teho-osastolle, jossa hoidot aloitettiin.

– Hyvin nopeasti tultiin sanomaan, ettei käytännössä ole mitään enää tehtävissä. Se on aivan hirvittävä tunne. Kukaan ei pysty tekemään mitään. Vedettiin matto jalkojen alta. Muutama tunti aikaisemmin tulin kotiin ja kaikki oli hyvin. Yhtäkkiä oma lapsi tekeekin kuolemaa viereisessä huoneessa.

– Ei mennyt pitkään, kun lääkäri tuli hyvin hiljaa huoneeseen ja sanoi, että teidän lapsi on nyt nukkunut pois.