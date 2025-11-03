



Marko Anttilan loukkaantuminen järkytti Tanssiraatia – ja parkettien yllättäjät ilahduttivat Julkaistu 46 minuuttia sitten Aino Haili aino.haili@mtv.fi Katja Lintunen katja.lintunen@mtv.fi Marko Anttilan yllättävä keskeytys oli suuri pettymys tähtiparin lisäksi TTK-tuotannolle ja yleisölle, sanoo Tanssiraati. Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin kuluvan kauden dramaattisin jakso sunnuntaina 2. marraskuuta, kun heti suoran lähetyksen alkuun ilmoitettiin, ettei entinen jääkiekkoilija Marko "Mörkö" Anttila voi jatkaa kisassa loukkaantumisen takia. Näin ollen hän ja tähtiopettaja Kia Lehmuskoski joutuivat keskeyttämään kisan. Huomenta Suomen Tanssiraati, eli MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Aino Haili painottivat käänteen olleen valtava pettymys, kaikille osapuolille. Anttila loukkasi jalkansa sunnuntaiaamuna tehdessään lämmittelyä lenkillä ollessaan. Kiekkoilijan äkillinen poissaolo aiheutti paljon muutoksia illan suoraan lähetykseen.





– Vaikutti koko tuotantoon ihan merkittävästi ja pisti lähetystäkin aika isolla tavalla uusiksi. Eihän tällaisille mitään voi, mutta ihan valtava, valtava pettymys, sekä Markolle että Kialle, mutta myös tuotannolle, muille tanssijoille. Se vaikutti selkeästi tunnelmaan siellä paikan päällä. Myöskin meille katsojiille, olihan tämä tosi kova isku, Haili kertoi.

– Ja vielä se, että Kialle kolmas kerta, kun näin käy, että hän joutuu keskeyttämään kisan.

Vuonna 2020 Lehmuskoski joutui keskeyttämään TTK:n finaalin kynnyksellä parinsa Niklas Hagmanin sairastuttua koronaan. Vuonna 2023, niin ikään juuri ennen finaalia, samoin kävi Jarkko Niemen sairastuttua.

Myös juontaja Vappu Pimiä näytti sunnuntaina Instagram-tilinsä Tarinat-osiossa, kuinka yllättävä muutos vaikutti hänen työnkulkuunsa.

– Hänkin siellä sanoi, että juonnot meni uusiksi. Tuossa on niin iso merkitys kaikkeen, mitä katsojatkaan ei ehkä ymmärrä, Lintunen kertoi.

Vaikka Anttila ei pystynyt tanssimaan yhdeksännessä suorassa lähetyksessä, nähtiin sen aikana kuitenkin hänen ja Lehmuskosken tanssi. Anttilan tilalle hyppäsi lyhyellä varoitusajalla tähtiopettaja Anssi Heikkilä.

Tanssiraati muistutti, että vaikka Heikkilä on ammattitanssija, oli se hänellekin haastava paikka. TTK:n kulisseissa Heikkilä, Lehmuskoski ja Anttila kävivät yhdessä läpi esityksen koreografiaa ennen illan suoraa lähetystä.

– Marko antoi vinkkejä siellä kenraalin aikana Anssille, että miten siellä tiettyjä nostoja esimerkiksi he olivat tehneet. He kävivät yhdessä läpi sitä tanssia, ja se oli kyllä aika hauska asetelma, Haili kertoi.

– Ei siinä kyllä montaa tuntia ollut aikaa opetella tuota tanssia, sehän on ihan hetkessä opetellut. Kyllä Anssi aikamoinen ammattilainen on, kun noin vaan sitten handlaa, Lintunen totesi.

Tilanne oli haastava myös Lehmuskoskelle, jonka tanssipari vaihtui lähes lennosta.

– Onhan se hänellekin iso juttu, Haili muistutti.

Yllä olevalla videolla Tanssiraati kertoo, mitkä TTK:n halloween-teemaisen jakson yllättävät hetket ilahduttivat eniten.

