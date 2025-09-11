Toyota-tähti Kalle Rovanperä koki yllättävän ongelman Chilen MM-rallin testierikoiskokeella torstaina.
Rovanperä totesi testierikoiskokeen maalissa, että Chilen kisa on luonteeltaan hieman erilainen sorakisa kuin edellisenä ajettu Paraguay. Tuntuman ottamisessa oli myös haasteita.
– En kuullut nuottejani. Kuulokkeeni hajosi startissa. Parempi nyt kuin varsinaisilla erikoiskokeilla, mutta ei tämä ollut ideaalistartti, Rovanperä paljasti maalihaastattelussa.
Rovanperän ajoa ja kommentit yllä olevalla videolla.
Suomalaisässän vauhti oli kuitenkin vähintään kelvollista. Hän oli Rally1-kuskien avausvetojen toiseksi nopein 1,4 sekuntia tiimikaveriaan Elfyn Evansia hitaampana.
Rovanperän lähtöpaikka avauspäivänä perjantaina on toinen, mikä ei ole ideaali sorakisassa. Sääolosuhteet, kuten sade, voivat kuitenkin tasoittaa lähtöpaikasta koituvia eroja.
Chilen MM-ralli käynnistyy Suomen aikaa perjantaina kello 14.15. Avauspäivänä ohjelmassa on kuusi erikoiskoetta.