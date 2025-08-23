Lotossa jaossa ennätyspotti – suomalaiset kertovat, miten päävoitto muuttaisi elämän

Kolme suomalaista kertoo myös, miten varmoja he ovat omasta voitostaan.
Lotossa on jaossa tänään ennätyksellinen 15,9 miljoonan euron potti. Kysyimme kauppakeskus Redissä Helsingissä, kuinka moni aikoo tänään kokeilla onneaan lottoamalla.
Liia Fagerholm kertoo, että jos hänen pelaamillaan riveillä tulee seitsemän oikein, hän lähtisi useammin matkoille.
– Maksaisin toki ennen sitä kaikki laskut pois. Pitäisin myös matalaa profiilia.
Andrey Paukku sanoo taas matkustavansa maailman ympäri, jos iso summa rahaa ilmestyisi tilille voiton merkiksi.
– Lopulta ostaisin asioita, mitä olen halunnut. En kuitenkaan ostaisi mitään liian hienoa.
Annukka Kääriäinen on jo pelannut haluamansa numerot. Nyt edessä on selkeä haave.
– Haaveilen uudesta keittiöstä.
Aiempi suuri voitto pelattiin Siilinjärvellä
Aiemmin Siilinjärven Toritien R-kioskissa pelattu lotto toi siilinjärveläiselle miehelle 15,8 miljoonaa euroa. Peli pelattiin vuonna 2022.
Tuolloin voittanut mies kertoi auttavansa lapsiaan ja sisaruksiaan rahallisesti.
– Muuten elämä jatkuu kohdalleni kuten ennenkin, kertoi mies Veikkaukselle.
Kuinka moni arvelee voittavansa tänään illalla jaossa olevan pääpotin? Katso nämä ja muut vastaukset yllä olevalta videolta!