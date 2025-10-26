Mainosta näytettiin baseballin finaaliotteluiden mainoskatkoilla.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo nostaa Kanadan nykyisiä tuontitulleja Yhdysvaltoihin kymmenen prosenttia lisää. Trump ilmoitti aiemmin tällä viikolla keskeyttävänsä kauppaneuvottelut Kanadan kanssa.
Presidenttiä kaihertaa televisiossa tullimaksuja vastustava kanadalainen mainoskampanja, jossa on lainattu Yhdysvaltain entisen presidentin Ronald Reaganin puhetta. Trumpin mukaan mainoksessa vääristellään Reaganin sanomisia. Kampanjan takana on Kanadan Ontarion provinssin hallitus.
Lue myös: Ronald Reagan -mainos raivostutti Trumpin
Trump kirjoitti Truth Social -viestipalvelussaan, että mainosta näytettiin esimerkiksi lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatun baseballin finaaliottelun yhteydessä. Mainos näytettiin myös sunnuntain vastaisena yönä pelatun toisen finaaliottelun yhteydessä
– Vakavan tosiasioiden vääristelyn ja vihamielisen toiminnan vuoksi nostan Kanadan tuontitulleja kymmenellä prosentilla heidän nykyisten tulliensa päälle, Trump kirjoitti.