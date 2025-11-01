Juuri nyt Avaa

Trump väitti mainoksen vääristelleen Reaganin sanoja. Trumpin mukaan Reagan rakasti kansallisen turvallisuuden ja talouden vuoksi asetettavia tullimaksuja.

Taustalla on kanadalainen mainoskampanja, jossa lainattiin Yhdysvaltain entisen presidentin Ronald Reaganin tullimaksuja käsitellyttä puhetta. Kampanjan takana on Kanadan Ontarion provinssin hallitus.

Carneyn mukaan Kanadan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluja voidaan jatkaa, kun Yhdysvallat on tähän valmis.

Kanadan pääministeri pyytää Trumpilta anteeksi Ronald Reagan -mainoksen takia

Mainoksessa lainatussa puheessa Reagan perusteli Japanille asettamiaan tullimaksuja. Vapaan markkinatalouden ajajana tunnettu Reagan sanoi puheessaan muun muassa, että hän inhoaa tällaisten tullimaksujen tai kaupanesteiden ja rajoitusten asettamista.