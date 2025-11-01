Pääministeri Carneyn mukaan kauppaneuvotteluja voidaan jatkaa, kun Yhdysvallat on siihen valmis.
Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo pyytäneensä anteeksi Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta tullimaksuja käsitelleen kanadalaismainoksen vuoksi.
Carneyn mukaan Kanadan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluja voidaan jatkaa, kun Yhdysvallat on tähän valmis.
– Pyysin anteeksi presidentiltä. Presidentti oli loukkaantunut, Carney kertoi lehdistölle Etelä-Korean-vierailullaan lauantaina.
Trump ilmoitti lokakuun lopulla keskeyttävänsä kauppaneuvottelut Kanadan kanssa ja nostavansa tuontitulleja Yhdysvaltoihin.
Taustalla on kanadalainen mainoskampanja, jossa lainattiin Yhdysvaltain entisen presidentin Ronald Reaganin tullimaksuja käsitellyttä puhetta. Kampanjan takana on Kanadan Ontarion provinssin hallitus.
Trump väitti mainoksen vääristelleen Reaganin sanoja. Trumpin mukaan Reagan rakasti kansallisen turvallisuuden ja talouden vuoksi asetettavia tullimaksuja.