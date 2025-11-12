Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suututtamat kanadalaiset ovat vältelleet etelänaapuriinsa matkustamista, ja boikotilla on miljardien dollarien hintalappu. Asiasta uutisoi Kanadan yleisradioyhtiö CBC.
CBC:n mukaan Yhdysvaltain matkailualan etujärjestö U.S. Travel Association ennakoi ulkomaisten vierailijoiden Yhdysvaltoihin tuoman rahan määrän laskevan tänä vuonna 3,2 prosenttia.
Kohtalaisen pieneltä vaikuttavan luvun hintalappu on kuitenkin mittava.
CBC:n mukaan turistimäärien laskusta on koitumassa Yhdysvaltain taloudelle 5,7 miljardin dollarin lovi edelliseen vuoteen verrattuina.
Yhdysvaltain matkailualan etujärjestön arvioimien madonlukujen keskeinen tekijä on kanadalaisten turistien merkittävä vähentyminen.
Kanadalaiset ovat perinteisesti olleet suurin Yhdysvalloissa vieraileva ulkomainen matkailijaryhmä.
Vuonna 2024 Yhdysvalloissa vieraili reilut 72 miljoonaa ulkomaista turistia, joista kanadalaisia oli peräti 28 prosenttia.