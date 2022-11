Valtava kohu velloo yllä – Cristiano Ronaldosta esitettiin nyt uhmakkaita väitteitä

Ronaldo kipparoi Portugalin maajoukkuetta tänään sunnuntaina alkavissa jalkapallon MM-kisoissa. Portugali pelaa ensimmäisen ottelunsa torstaina, kun vastassa on Ghana.

Portugalin riveissä kaikki katseet ovat olleet Ronaldossa, joka laukoi viime viikolla kovaa tekstiä Piers Morganin vetämässä TV-haastattelussa. Ronaldo muun muassa väitti, että Manchester United on ”pettänyt hänet”, ja että hänet halutaan savustaa ulos seurasta.

Ronaldon kohuhaastattelu käynnisti valtavan myllyn brittilehdistön puolella. Voiko Ronaldo enää jatkaa Unitedissa? Mitä mieltä kukin taho on hänen kommenteistaan?

Oma mielenkiinto on kohdistunut myös siihen, miten Ronaldon ulostulo näkyy Portugalin MM-ryhmän sisällä. Joukkueen ykköstähti kun on, toinen United-suojatti, Bruno Fernandes.

– Sen perusteella, mitä olen harjoituksissa nähnyt, hän on mahtavassa iskussa, Neves totesi Ronaldosta Reutersin mukaan.

– Jos pelaamme hyvin joukkueena, Cristiano on ihan varmasti ilmiömäisellä tasolla, Neves jatkoi.

– Toki, aihetta on mahdotonta vältellä, kun siitä kysytään koko ajan, mutta en usko, että se on näkynyt mitenkään joukkueen sisällä. Ilmapiiri on kunnossa, Neves nyökkäili.