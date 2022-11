Valtava kohu räjähdysherkän MM-kisaottelun alla: Iran vaatii Yhdysvaltoja ulos turnauksesta – taustalla väkevä kannanotto

Maanantaina 28.11. Portugali-Uruguay klo 21. MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! MM-studiolähetys käyntiin jo klo 20.30.

MTV ja C More esittävät MM-turnauksesta 22 ottelua suorina lähetyksinä!

Yhdysvallat ja Iran kohtaavat toisensa MM-kisojen B-lohkon päätöskierroksella tiistaina. Maailmanpolitiikasta tunnettu jännite maiden välillä on nyt levinnyt myös käynnissä oleviin MM-kisoihin.

Iranin valtiollisessa mediassa hermostuttiin tempusta. Nyt maan jalkapalloliitto on vedonnut Fifaan. Se vaatii selkkauksen vuoksi Yhdysvaltojen sulkemista pois MM-turnauksesta, kertoo muun muassa Guardian .

Yhdysvallat poisti julkaisun ja tilalle ilmestyi kuva, jossa Iranin lipussa on aiemmin poistettu tunnus. Kommenttikentässä lukuisat ihmiset kritisoivat Iranin ihmisoikeustilannetta.

Fifan sääntöjen mukaan Yhdysvaltojen joukkue voidaan teoriassa jopa potkia tapahtuman vuoksi ulos koko turnauksesta. Säännöstössä on pykälä, jonka mukaan ihminen tai joukkue, joka loukkaa maan, henkilön tai ihmisryhmän arvokkuutta tai koskemattomuutta, voi saada vähintään 10 ottelun pelikiellon tai muun asianmukaisen sanktion.

Toistaiseksi joukkueiden ottelu ollaan kuitenkin pelaamassa normaalisti. B-lohkon kärjessä on Englanti neljässä pisteessä. Iran on toisena kolmella, ja USA kolmantena kahdella pisteellä.

Iran–USA pelataan tiistaina 29.11. klo 21 alkaen. Ottelu on katsottavissa Sub-kanavalla ja C More -suoratoistopalvelussa.