Oliko tässä jo MM-turnauksen tunteikkain hetki? Kisalähetyksestä sensuroitu rohkea ele aiheutti kyynelvirran katsomossa

Iranin joukkue on MM-turnauksessa ison huomion alla, sillä Iranissa on esiintynyt vakavia levottomuuksia jo kahden kuukauden ajan. Islamilaista hallintoa kohtaan nousseiden mielenosoitusten taustalla on 22-vuotiaan Mahsa Aminin kuolema sen jälkeen, kun poliisi oli pidättänyt hänet huivipakon rikkomisesta.

Iranilaisten naisten oikeudet ovat nousseet vahvaksi puheenaiheeksi, ja mielenosoituksia aiheesta on nähty ympäri maailman.

Maassa merkittävänä politiikan välineenä olevalla miesten jalkapallomaajoukkueella on ollut osansa kiehunnassa. Varsinkin tähtihyökkääjä Sardar Azmounin tuki mielenosoittajille on ollut punainen vaate maan hallinnolle.

Ennen Englanti-ottelua puhutti se, nähdäänkö Iranin maajoukkueelta nurmella jokin ele. Kyllä nähtiin. Pelaajat pitivät suunsa kiinni kansallishymnin aikana.

Pääkuvan videolla Iranin maajoukkueen rohkea ele Englanti-ottelun alkuseremonioissa. Se aiheutti katsomossa tunteikkaan reaktion.

– Heidän tekonsa oli hyväksi kaikille iranilaisille, jotka vastustavat tätä hallintoa, Iranista Qatariin matkustanut 37-vuotias Delara Jahani ylisti Reutersille.

– Se oli niin tärkeää, mitä he tekivät, sillä he ovat kirkkaassa valokeilassa. Heidän piti osoittaa olevansa kansan puolella. He osoittivat tukensa kansalle. Ja nyt kansa ajattelee heistä eri lailla.

Iranin valtiollisen televisiokanavalla hetkeä ei nähty, sillä Reutersin mukaan se sensuroitiin suorasta lähetyksestä.

MM-ottelun katsomossa näkyi myös useita lakanoita, joissa vaadittiin kehitystä iranilaisnaisten oikeuksiin.

Pelaajien ele aiheutti kuitenkin myös ikävämpiä reaktioita, kun osa iranilaiskannattajista käänsi peukalonsa kohti maankamaraa. Iranin päävalmentaja Carlos Queiroz nostikin esiin karuin sanankääntein joukkueensa hyvin hankalan aseman.

– Ette voi edes kuvitella tai tietää, millaisessa tilanteessa nämä pojat ovat eläneet viime päivät. Ja ainoastaan siksi, että he haluavat pelata jalkapalloa. Mitä tahansa he tekevät tai mitä tahansa he sanovat, heidät halutaan tappaa, Queiroz kommentoi.