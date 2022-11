Lionel Messin agentti kiistää tiedon kohauttavasta tiedon argentiinalaistähdestä – "Valeuutinen"

Huhut lähtivät liikkeelle jo viime kuun puolella, kun The Athletic kertoi, että Messi olisi mahdollisesti mataklla rapakon taakse, kun hänen sopimuksensa PSG:n kanssa päättyy tämän kauden lopussa. The Times nosti asian uudestaan esiin, kun se kertoi Messin mahdollisesta siirrosta Yhdysvaltoihin viikonloppuna.

– Se on väärin, valeuutinen. Lionelin siirtymisestä Inter Miamiin ensi kaudeksi ei ole neuvotteluja, Mendez sanoi CNN:n mukaan .

Messi on ollut MM-kisoissa Argentiinan parhaimmistoa. Hän on tehnyt kaksi Argentiinan kolmesta maalista. "Albiceleste" on alkulohkossa kolmessa pisteessä. Se voitti Meksikon, mutta kärsi avausottelussaa shokkitappion Saudi-Arabialle. Argentiina kohtaa vielä Puolan alkulohkossa.