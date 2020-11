Valkoposkihanhien metsästykseen myönnettiin yli 10 000 lupaa – kuti jäi piippuun, vain reilut 500 hanhea metsästettiin: "Tämä oli kyllä yllätys"

– Vaikutusarviota ei saatu. Me kysellään viljelijöiltä tarkempia tietoja vielä talven aikana.

– Se on varmaan vähentänyt halukkuutta. Nykyisen lain mukaan valkoposkihanhi ei ole riistalaji, ja me joudumme määrittelemään lupaehdot sen mukaan. Lakiuudistus on eduskunnassa, ja jos valkoposkihanhi määritellään riistalajiksi, niin sitten toimitaan sen mukaan.