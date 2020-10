Syksyn lintumuutossa havaittu poikkeuksellisia piirteitä Suomessa

Esimerkiksi valkoposkihanhien massamuutto toteutui selvästi viime vuosia läntisempää reittiä. Jos siitä tulee pysyvä ilmiö, sillä on vaikutusta maatalousvahinkojen kohdentumiseen.

- Lappia myöten nähtiin muuttoparvia mikä on aivan ennenkuulumatonta. Keski-Suomessa meni massamuuttoja. Ensimmäinen syksy, että voi sanoa niiden ottaneen harppauksen länteen, lintuharrastaja Markku Halonen kertoo.

Yksi syy poikkeukselliseen tilanteeseen oli itäinen tuulen suunta. Toinen ehkä se, että Kuolan niemimaan pesintä on kasvanut. Se saattaa siirtää syysmuuttoreittiä pysyvämmin länteen, siis Pohjanmaan suuntaan.

Lintujen syysmuutto on pitkittynyt lämpimien säiden takia. Lintuharrastajat odottavat runsaita muuttoja vielä lähipäiville.

- Tänä syksynä on ollut lämpimät yöt ja hyönteisiä on ollut, ja niin myös hyönteissyöjiä. Näinkin myöhään on tiltalttia ja muita, mutta kohta ne siitä lähtevät, Halonen toteaa.