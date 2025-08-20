Vesilintujen metsästyskausi alkaa tänään – muista nämä rajoitukset

Muun muassa punasotkan ja nokikanan metsästys on tänä vuonna kielletty.
Vesilintujen metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen Riistakeskus. Muun muassa sinisorsan, tavin ja telkän metsästys alkaa puoliltapäivin.
Kausi jatkuu vuoden loppuun asti.
Vesilintujen metsästys on sallittua vain päivänvalossa. Metsästys on sallittua auringonnousua edeltävän tunnin ja -laskun jälkeisen tunnin välisenä aikana. Hämärämetsästys on kielletty, jotta lajitunnistus säilyy luotettavana.
Punasotkan ja nokikanan metsästys sekä haahkan syysmetsästys on tänä vuonna kielletty. Allin metsästys on kielletty sisämaassa, ja merialueilla sitä on rajoitettu saaliskiintiöin. Myös metsähanhen metsästystä on rajoitettu muun muassa saaliskiintiöin. Monista lajeista on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus.
Karhua metsästetään poronhoitoalueella
Useiden lintujen lisäksi myös majavan ja karhun metsästys alkaa keskiviikkona. Karhua metsästetään lokakuun loppuun asti poronhoitoalueella, jossa kauden kiintiö on yli 80 karhua.
Poronhoitoalueen ulkopuoliset poikkeusluvat karhun kaatoon on asetettu tänä vuonna täytäntöönpanokieltoon.
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika päättyy koko maassa myös tänään. Oikeus pitää koiraa vapaana liittyy pääasiassa metsästämiseen. Taajama-alueilla koiraa on edelleen pidettävä kytkettynä ympäri vuoden.