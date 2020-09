Valkoposkihanhien metsästys käynnistyi poikkeusluvilla – laukaus karkottaa parven, mutta vainaja unohtuu pian: "Parvi tulee takaisin pahimmillaan viidessä minuutissa"

Poikkeusluvissa on erittäin tarkat määräykset lintujen ampumisesta. Laukaus karkottaa parven, mutta vainaja unohtuu pian.

Koivikon tilalla Kiteellä suunniteltiin aamulla lintujen karkotusta. Tilan alueella on jo tuhansia muuttomatkalla olevia valkoposkihanhia tankkaamassa ja pilaamassa peltoja.

– Parvi tulee takaisin pahimmillaan viidessä minuutissa ja viimeistään tunnin päästä parvi on aina takaisin, kertoo Kiteen Kartanon maatalousyrittäjä Pekka Partanen.

"Ampumisprosessi on raskas"

Lupaehtojen mukaan ampumisen rinnalla on käytettävä koko ajan muita karkotusmenetelmiä, kuten hätistelyä ja ilmaan ampumista.

Koivikon tilalla on lupa ampua 40 lintua tänä syksynä. Ammutut linnut on raportoitava vuorokauden kuluessa viranomaiselle. Lintuja ei saa käyttää ravinnoksi, vaan ne on tuhottava.