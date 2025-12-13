Uutissivusto Axios kertoi aiemmin tällä viikolla, että Pariisissa järjestettäisiin tänään lauantaina virkamiestason tapaaminen Ukrainan rauhansuunnitelmasta.
Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff tapaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Euroopan johtajia Berliinissä viikonloppuna, kertoo Valkoinen talo.
Valkoisen talon virkamies vahvistaa uutistoimisto AFP:lle Wall Street Journalin aiemmin kertoman tiedon siitä, että Witkoff tapaa Zelenskyin ja muita johtajia keskustellakseen rauhanneuvottelujen edistymisestä.
Saksa tiedotti aiemmin, että liittokansleri Friedrich Merz tapaa maanantaina Zelenskyin kanssa keskustellakseen rauhanneuvottelujen tilanteesta. Saksa kertoi tuolloin lisäksi, että illalla järjestetään keskustelut, joihin osallistuu useita eurooppalaisia valtionjohtajia sekä EU:n ja Naton johtoa.
Presidentin kanslia ilmoitti perjantaina, että presidentti Alexander Stubb osallistuu Berliinissä järjestettävään tapaamiseen maanantaina. Stubb kertoi erikseen, että hän on perunut matkansa Yhdysvaltoihin Ukraina-neuvottelujen vuoksi.