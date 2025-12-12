Suomen ensimmäinen F-35-monitoimihävittäjä julkistetaan ensi viikolla Yhdysvalloissa Texasissa. MTV:n uusi AR- eli lisätyn todellisuuden toteutus esittelee F-35:n tärkeimmät ominaisuudet.

Joulukuussa 2021 Suomi teki historiallisen, mutta odotetun ostopäätöksen. 64 kappaletta Lockheed Martinin viidennen sukupolven F-35A-monitoimihäivehävittäjää Yhdysvalloista tulee korvaamaan nykyiset Hornetit. Hintalappuna noin 10 miljardia euroa.

Edessä on Suomelle valtava teknologialoikka. Siivekkääksi supertietokoneeksikin kuvailtu F-35-hävittäjä on tunnettu etenkin tehokkaasta häiveominaisuudestaan. Muotoilu ja pintamateriaali haastavat koneen havainnointia tutkassa.

– Suomi saa erittäin suorituskykyisen hävittäjän, joka ei kuitenkaan ole pelkkä hävittäjä, vaan sehän on asejärjestelmä, joka tuo ilmavoimille kyvyn tukea maa- ja merivoimien taistelua paljon paremmin tulevaisuudessa, Maanpuolustuskorkeakoulun ilmasotaopin pääopettaja, everstiluutnantti Heikki Kankkio kertoo.

Nyt käytössä oleviin Horneteihin verrattuna F-35:n keskeisimmät erot ovat sen suorituskyvyssä, sensorifuusiossa ja häiveominaisuuksissa.

– Lentäminen on hyvin samanlaista kuin aikaisemmin, mutta tiedon määrä on niin suuri, että tiedon käsittelykyky, järjestelykyky ja päätöksenteko niiden perusteella tulevat haastamaan ohjaajaa tulevaisuudessa, Kankkio kertoo.

Katso videolta, kuinka F-35-hävittäjä rullaa studioon. Maanpuolustuskorkeakoulun ilmasotaopin pääopettaja, everstiluutnantti Heikki Kankkio kertoo koneen tärkeimmistä ominaisuuksista.